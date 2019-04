Frosinone, Baroni: "In campo solo chi è al top. Crediamo alla salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Queste le sue parole: "Per noi in questo momento c'è una sola direzione, quella di fare più punti possibili. Andrà in campo solo chi è al top. La squadra è viva e ci crede, non c'è alcun abbassamento di attenzione. Non é tempo di pensare al futuro. Il Cagliari in casa fa prestazioni eccezionali, ha grande fisicità e aggressività. Dovremo essere pronti ad una gara intensa. Indisponibili? Cassata anche se tutti gli esami che ha fatto sono negativi preferiamo non rischiarlo. Dunque non verrà nemmeno a Cagliari. Sammarco registra? Ho ancora una seduta di allenamento, vediamo tra lui e Maiello. È possibile anche un rientro di Zampano con Paganini interno. La squadra sta bene, è una settimana corta ma ci siamo allenati bene. Sappiamo di andare ad affrontare una squadra che in casa si fa valere molto anche fisicamente. Non ci interessa cosa faranno loro ma cosa dovremmo andare a fare noi".