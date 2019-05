Frosinone, Baroni: "L'Udinese ci è superiore in centimetri"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Sicuramente l'Udinese ci è superiore in fisicità cioè per centimetri". Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha presentato così la gara di domani contro i friulani: "Sulla corsa non credo perché ultimamente stiamo correndo sempre più dei nostri avversari. Dico che è una partita importante perché giochiamo davanti ai nostri tifosi e dunque bisognerà fare una prestazione importante".

Frosinone già retrocesso.

"Dobbiamo fare più punti possibili da qui alla fine. È chiaro che devo fare delle valutazioni e tra queste c'è anche da quanto non gioca un calciatore".