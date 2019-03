© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Marco Baroni, tecnico del Frosinone, è tornato a parlare del ko in extremis contro la Roma, nell'antivigilia della sfida al Genoa. "L'arrabbiatura non mi passerà mai per sabato scorso. Brutte partite ci possono stare ma noi non possiamo permetterci di fare regali. Ora questa rabbia va tramutata in energia positiva. Il tempo è sempre meno e le partite pure dunque le occasioni per farci trovare pronti al rush finale le dobbiamo sfruttare. Cerchiamo di andare a fare una partita solida giocando, cercando di essere aggressivi. Troveremo una squadra aggressiva molto brava a gestire le seconde palle. Per noi è una gara fondamentale e ci deve essere un'attenzione, una veemenza una presenza fisica molto importante".