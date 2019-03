Frosinone, Baroni: "La squadra è viva, noi crediamo alla salvezza"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio con il Genoa, il tecnico del Frosinone Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Chiaro che volevamo la vittoria, ne abbiamo bisogno, siamo venuti qui col piglio giusto, la squadra iè stata intraprendente, purtroppo dopo l'espulsione abbiamo dovuto cambiare partita, ho tenuto in campo le due punte, poi in inferiorità negli ultimi 20 minuti è venuta meno la parte atletica, in aria questi cross erano pericolosi, non riuscivamo a portare pressione sugli esterni. Ma è un ulteriore passo avanti della squadra, una crescita, ci crediamo, vogliamo farci trovare pronti per l'ultima parte del campionato. Noi ci crediamo, non dobbiamo guardare i punti che ci separano, c'è da tornare a fare punti in casa, a parte la gara col Torino, il calendario ci mette scontri diretti alcuni in casa ma la squadra è pronta, la prestazione c'è sempre stata, adesso è il momento di portare a casa i punti. Difesa da aggiustare? Buttiamo via dei punti, come è successo con la Roma dopo un'ottima prestazione, creando presupposti per andare in vantaggio, fa parte delle cose che dobbiamo migliorare, ma la squadra è viva e sta sempre meglio in campo, la squadra ci crede, io ci credo, non dobbiamo mollare e dobbiamo rilanciare, è il momento anche di osare qualcosina. Cosa pensa di cambiare per tornare a vincere in casa? Nelle ultime gare in casa la prestazione è sempre stata buona, a volte cerchiamo di giocare più a pallone ma è un campionato dove non puoi lasciare attenzione e concentrazione, dobbiamo alzare l'attenzione e osare qualcosa in più magari anche dal punto di vista tattico, questo è anche un messaggio che do alla squadra, oggi non ho tolto le due punte nonostante l'inferiorità numerica".