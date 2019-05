Frosinone, Baroni: "Milan grande squadra. Sarà una bellissima partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, alla vigilia della sfida contro il Milan, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole: "Chibsah questa settimana ha svolto un buon lavoro con la palla, ma ha ancora fastidio. Non sarà della gara domani".

Che modulo schiererà domani?

"Sicuramente andremo in campo con il 3-5-2. Sarà una partita bellissima giocata in uno stadio che sarà pienissimo. Il Milan è una grandissima squadra ed è in corsa per un obiettivo molto importante. Dovremo giocare con il piglio giusto, conosciamo le difficoltà che andremo a incontrare ma vogliamo fare una bella partita".

Come stanno i giocatori infortunati?

"Salamon, Chibsah e Gori non sono convocati, mentre per quel che riguarda Viviani parlerò con lui dopo l'allenamento. Paganini ieri si è allenato, oggi sarà un ulteriore verifica. Ho un dubbio per reparto, vedremo".

Potrebbe giocare Bardi titolare?

"Probabilmente sì. Scioglierò il dubbio solo oggi e parlerò con Sportiello. È comunque una possibilità per queste ultime due partite di campionato".

Sarà staffetta Ciano-Dionisi?

"Valuterò il da farsi pensando all'intera partita. Dionisi sarà della gara ma devo valutare se farlo partire dall'inizio o nel secondo tempo. Federico sta migliorando tanto".

Il mio futuro?

"Con il Presidente abbiamo già parlato e ci incontreremo a fine campionato. L'attenzione per ora è rivolta a queste due gare. Mi dispiace per il match con l'Udinese perché non abbiamo fatto male ma il risultato ci ha punito".