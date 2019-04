Frosinone, Baroni: "Non dobbiamo cedere. Continueremo a dare tutto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa al termine della sconfitta casalinga contro la SPAL: "Le scelte dei titolari? Per alcuni giocatori era la decima partita consecutiva, avevo visto in settimana delle situazioni di affaticamento. Ghiglione lo vedevo bene fisicamente, ed avevo bisogno dei suoi centimetri. Valzania? Ha fatto un'ottima partita. Brighenti e Salamon sono stati positivi, Ariaudo l'ho inserito per la sua personalità. La squadra ha dato tutto, ha tirato più di 20 volte in porta, i giocatori sono usciti stremati, ma purtroppo siamo ancora qui a parlare di una sconfitta. Potevamo forse avere più lucidità, sapevo che alla fine ce ne sarebbe stata poca. Paganini? Ha messo in difficoltà Kurtic, da quella parte nel primo tempo abbiamo sfondato molto, nel ruolo di mezzala per me può essere più efficace nelle penetrazioni centrali. Viviani? È un giocatore che stava bene, ci teneva tantissimo a giocare questa partita. Mi dispiace per i tifosi perché hanno sostenuto la squadra come sempre, e sono stati capaci. Adesso bisogna recuperare le energie e pensare alla partita di mercoledì, ho avuto delle risposte importanti. Se potevamo far qualcosa in più? Fare gol. Ho visto dei giocatori che hanno sputato l'anima, dobbiamo andare in campo dando tutto quello che abbiamo, come abbiamo fatto in questa occasione. La delusione coinvolge tutti, in primis i tifosi che ci hanno sostenuto in maniera straordinaria, non dobbiamo cedere, tra tre giorni abbiamo un'altra partita. Dobbiamo mantenere la testa alta e continuare a dare tutto". A riportarlo è TuttoFrosinone.com.