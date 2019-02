© foto di Insidefoto/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha presentato la sfida contro la Lazio in conferenza stampa: “Sarà una partita in cui noi dobbiamo essere bravi a leggere le varie situazioni. Dovremo fare una gara di compattezza in entrambe le fasi di gioco. Dobbiamo avere il coraggio nel gestire la palla. La Lazio? E' una squadra fortissima. Sono in forma, e sicuramente proporranno il loro solito atteggiamento propositivo. Noi, però, torneremo a giocare nel nostro stadio, dopo la prestazione con l’Atalanta. Vorrei che i ragazzi si riscattassero. Il mercato? Il Frosinone aveva bisogno di giocatori che volevano calarsi in questa realtà. I giocatori che sono arrivati hanno questi requisiti. Lavorare per un allenatore durante il mercato non è semplice. Ci sono sempre situazioni che inquinano la testa dei ragazzi. Non guardo indietro, si guarda avanti”.