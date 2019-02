© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato a Radio Rai dopo la sfida contro la Juventus. "Avevo chiesto ai ragazzi di giocare. Queste partite sono difficilissime, la qualità tecnica fa la differenza, la Juveha attaccato con fisicità, non era facile arginarla. Sono contento di come hanno giocato i miei ragazzi: siamo rimasti in partita nonostante il 2-0, avevo chiesto ai miei di non retrocedere, di rimanere attenti e contratti. Per me era importante che non sbagliassero prestazione e questo mi dà fiducia, ma in questo stadio la sconfitta ci poteva stare. In attacco? Dovevamo schermare e far alzare la squadra, anche questo è stato fatto molto bene. Il calendario? Ci avrebbe aiutato qualche sfida meno complicata in questo periodo, ma queste partite ci potrebbero dare una mano a crescere, facendoci trovare pronti nelle partite fondamentali."