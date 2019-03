© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 di Marassi contro il Genoa, Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ecco quanto evidenziato da TuttoFrosinone.com: "La squadra è partita molto bene, dopo l'espulsione abbiamo fatto una partita diversa. Faccio i complimenti ai ragazzi, ma ora abbiamo buttato via tanto e non possiamo più sbagliare, purtroppo questa squadra non sempre riesce a leggere i momenti della gara, il gol preso contro la Roma ci poteva ammazzare, così non è stato. Questa squadra può dare ancora molto "