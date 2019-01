Frosinone, Baroni: "Non vedo l'ora che il mercato sia chiuso"

Fonte: tuttofrosinone.com

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria contro il Bologna per 4-0: "Era una partita importante e decisiva soprattutto per noi. L'abbiamo affrontata nel migliore dei modi, con il piglio e l'atteggiamento giusto. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica e non è mai semplice. Dobbiamo dare continuità, ho fatto i complimenti alla squadra nelle prime due gare perché c'era stato un cambio di mentalità. Con l'Atalanta abbiamo affrontato un avversario molto difficile, eravamo in emergenza e ha portato a galla tanti problemi. Potevamo perdere ma non con quell'atteggiamento. Ho chiesto una risposta alla squadra oggi e l'ho ottenuta. Possiamo perdere ma l'atteggiamento non deve mai mancare. Questa è la nostra strada e questa deve essere la filosofia che dobbiamo portare avanti. Primo tempo? Siamo partiti contratti, loro avevano messo la squadra in maniera molto offensiva con calciatori veloci e tecnici. Inizialmente sapevamo che dovevamo rimanere in partita soprattutto all'inizio. Abbiamo contenuto bene ma non riuscivamo a ripartire e quindi andavamo in difficoltà. Via via dopo il vantaggio siamo andati meglio. Stiamo lavorando nella gestione della palla perché non possiamo sempre darla agli avversari. Cosa mi porto dietro da Benevento? Sono due realtà diverse. Non mi piace pensare al passato ma qualsiasi esperienza deve essere tradotta in opportunità. Dobbiamo portare grande aggressività in campo, non correre indietro e migliorare nella gestione della palla. Non dobbiamo avere paura e timore. Mi manca il tempo per lavorare ma mettiamo subito testa a lavoro. Abbiamo preso calciatori che hanno voluto venire da noi, hanno poco minutaggio ma sono contento dei loro arrivi. Mercato? Ci pensano il direttore e il presidente. Se ci saranno delle opportunità le valuteremo. Io sono rivolto al campo e non voglio farmi portare via energie dal mercato. La sessione è troppo lunga, io non vedo l'ora che chiuda il mercato".