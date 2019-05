Frosinone, Baroni: "Parlerò col presidente al termine del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa contro l'Udinese, il tecnico del Frosinone Marco Baroni è intervenuto ai microfoni di Radio Rai 1: "Nel primo tempo ci siamo trovati sul 3-0 ma abbiamo creato diverse occasioni, purtroppo abbiamo regalato il primo gol, su una palla inattiva abbiamo fatto un errore evitabile regalando anche il secondo gol, e poi è partito il contropiede del terzo gol su una palla persa da noi ma la squadra non ha mai rinunciato a giocare, non ha avuto timore del 3-0 e quindi peccato, la prestazione c'è stata ma è difficile commentare perché capisco che il 3-1 è pesante ma abbiamo creato molto. Dionisi? Sta soffrendo ma migliora di settimana in settimana, è vicino alla condizione ottimale, sa far gol e siamo contenti che sia tornati al gol, deve ancora lavorare per trovare la migliore condizione. Futuro? Io ai ragazzi chiedo di allenarsi forte durante la settimana, di preparare le ultime due gare e mi sembra corretto avere la testa e questo e poi valuteremo con la società e con il presidente che mi ha dato questa occasione. Faremo tutte le valutazioni dopo il 26 maggio".