Il Frosinone ha perso in casa contro la SPAL per 0-1. I ciociari sono sempre più vicini alla retrocessione in Serie B. A Radio Rai, a fine gara, parla l'allenatore dei ciociari, Marco Baroni: "La squadra ha dato tutto, bastava vedere i giocatori alla fine dell’incontro, erano sfiniti. Peccato perché anche oggi in uno dei pochi episodi, al primo calcio d’angolo abbiamo preso gol, forse evitabile. Però poi la squadra si è messa ad aggredire, ha fatto 25 tiri in porta, credo che più di così fosse difficile fare, rimane il rammarico del risultato, rimane la convinzione che comunque la squadra ci crede ed è ancora viva e non deve assolutamente arretrare di un metro. Ora sotto con la gara contro il Parma".