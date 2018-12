Frosinone, Baroni: "Per la prestazione meritavamo forse i tre punti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro il Milan: "Siamo soddisfatti della prova dei ragazzi, abbiamo interpretato bene la gara non rinunciando mai a giocare. La partita è stata dispendiosa ed era normale andare in sofferenza. Questo pareggio ci dà entusiasmo e convinzione. Al di là del risultato è proprio il piglio della squadra che mi è piaciuto. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo stati aggressivi e non abbiamo mai rinunciato a giocare. C'è un po' di rammarico per non aver vinto: la prestazione poteva portare un risultato pieno ma non dobbiamo pensare a questo. Abbiamo molta fiducia in vista della prossima partita. Il gol annullato? Non voglio commentarlo, Guida però era molto vicino e aveva deciso di far proseguire l'azione. Sono situazioni delicate e non voglio commentare".