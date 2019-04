Frosinone, Baroni: "Pinamonti e Kean la garanzia per il futuro dell'Italia"

© foto di Giacomo Morini

Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della gara contro l'Inter in programma per domani: "Per restare in A devo arrivare a 38 punti. Per noi sono tanti. La mia speranza è che la quota salvezza si abbassi. Il club merita la permanenza in Serie A perché ha uno stadio di proprietà, un centro sportivo, un grande presidente e una città che anche nei momenti più difficili non ci ha abbandonato. Abbiamo deciso di combattere le nostre insicurezze. Se affronti le grandi con timidezza sei morto. Sarà così anche con l’Inter. Se ti metti a difendere lo 0-0 hai già perso. Se vuoi stare in A devi accettare l’uno contro uno. L’Atalanta è la prova concreta del calcio che mi piace. Coraggiosa, aggressiva, con qualità. Per me le idee di Gasperini sono fonte di ispirazione. A prescindere dalla nostra salvezza Pinamonti resterà sicuramente in Serie A. Un ‘99 con la testa di un adulto. E ha grandi qualità. Fossi l’Inter non lo perderei di vista. Lui e Kean sono la nostra garanzia per il futuro".