Frosinone, Baroni resta? "Voglia di riscatto cresce, ci sarà tempo e modo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni sarà l'allenatore del Frosinone anche nella prossima stagione? È una domanda che inevitabilmente circola nell'agente ciociaro, ne ha parlato oggi il tecnico in conferenza stampa: "Noi fino al 26 maggio penseremo solo a questo campionato e dobbiamo giocarci queste tre partite. Inconsciamente può esserci una flessione ma dobbiamo combatterla. La voglia di riscatto in me cresce ogni giorno ma ci sarà tempo e modo per fare tutte queste valutazioni. Voglio per adesso che restiamo concentrati e non lasciano niente di intentato".