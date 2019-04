© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone, Marco Baroni, nella conferenza stampa del prepartita contro il Parma ha parlato della scelta di andare in ritiro dopo la sconfitta contro la Spal. "A me non piace, non si trovano soluzioni nello stare chiusi in albergo. C’è stato il ritiro solo per non cercare nulla di intentato in queste tre gare perché sono fondamentali per noi. Anche per Firenze partiremo in anticipo per avere sotto controllo il recupero, l’alimentazione, l’idratazione e tante altre componenti".