© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, tecnico del Frosinone, a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 sul Parma:

Come hai vissuto i 13 minuti di attesa prima del rigore del 3-2?

"Attesa lunghissima, ma alla fine questi tre punti sono meritati. La squadra li ha cercati e voluti. Volevamo questa vittoria e l'abbiamo ottenuta, alla fine in questa maniera è stato ancora tutto più bello".

I risultati di oggi in chiave salvezza non sono favorevoli...

"Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, che continuano a lavorare. Noi cerchiamo di migliorarci ogni allenamento. La cosa importante è andare in campo e dare tutto, è quello che chiede il pubblico".