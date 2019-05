Frosinone, Baroni: "Sassuolo a parte, tocca a noi. Vogliamo rimanere vivi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato anche delle possibilità di rimanere in Serie A, almeno per un'altra domenica, del suo Frosinone. Ma il tecnico, preferisce guardare in faccia la realtà: “E’ inutile guardare a cosa fanno gli altri. Abbiamo una partita contro una squadra che ha forza, qualità, dinamismo e struttura. Sappiamo solo che a noi servirà una prestazione importante per fare punti in casa del Sassuolo. Avversario a parte, tocca a noi, ai ragazzi, a me andare sul campo e centrare una prestazione importante. C’è desiderio di rimanere vivi. E questo deve essere il nostro punto di partenza”.