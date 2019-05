Frosinone, Baroni: "Simic non è un oggetto misterioso. Fuori per scelta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è spazio anche per qualche valutazione individuale nella conferenza stampa di Marco Baroni, tecnico del Frosinone. In vista della gara contro il Sassuolo, domenica ore 15 a Reggio Emilia, il tecnico risponde alle domande dei giornalisti in merito: "Simic non è un oggetto misterioso. E’ arrivato a gennaio, ha avuto un infortunio che lo ha penalizzato. E’ chiaro che io faccio delle valutazioni perché è tanto tempo che non gioca una gara ma il ragazzo è un professionista serio, agli allenamenti non è mai mancato. Il fatto che non è andato in campo dipende da me. Per quanti riguarda Brighenti c’è bisogno di gente con il suo atteggiamento, è un lavoratore straordinario. Anche lui è candidato ad una maglia da titolare".