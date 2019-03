Frosinone, Baroni: "Smesso di attaccare sull'1-1. Non dobbiamo mollare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni, allenatore del Frosinone, si è così espresso a Radio Rai dopo il ko interno con il Torino: "Il primo tempo è stato straordinario, potevamo chiudere la partita lì. Nel secondo siamo rientrati e abbiamo speso tantissimo, portando meno pressione e prendendo gol su palla inattiva. Sull'1-1 abbiamo smesso di attaccare e non ce lo possiamo permettere. Sapevamo che potevamo soffrire i cross, ma dobbiamo pensare ancora positivo. Ora dovremo andare fuori casa per un dentro-fuori con l'Empoli. Ci volevamo arrivare con un risultato però non dobbiamo assolutamente mollare. Dobbiamo fare i conti con quel che facciamo noi, non con gli altri. Quello conta fino a un certo punto. In alcune situazioni potevamo essere più attenti e famelici, purtroppo questi episodi ci penalizzano nel risultato".