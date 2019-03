Frosinone, Baroni suona la carica: "A Empoli passaggio fondamentale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Baroni in conferenza stampa ha presentato il decisivo spareggio salvezza contro l'Empoli. L'allenatore del Frosinone ha chiesto alla sua squadra di dare tutto al Castellani per continuare a credere nella permanenza in Serie A: "È uno spareggio, per noi è un passaggio fondamentale. La squadra è pronta, su questo non ho alcun dubbio - le sue parole riportate da 'Tuttofrosinone.com' -. Sicuramente l'Empoli giocherà in maniera diversa rispetto alle ultime settimane, Andreazzoli è un tecnico bravo e molto esperto. Pensiamo però a noi, sarà determinare mantenere il giusto equilibrio. L'aspetto tattico sarà importante ma in queste partite subentrano anche altri fattori. Dobbiamo fare un passo avanti, dobbiamo tutti dare qualcosa in più. Formazione? In difesa Ariaudo sta bene mentre Simic è più indietro, anche Brighenti e Krajnc sono in forma. Vediamo chi è più pronto mentalmente. Viviani non ci sarà, speriamo di recuperarlo dopo la sosta, contro la Spal dovrebbe esserci. Rientra Cassata che è un giocatore importante, che ha gamba e ritmo. Ciano dietro le due punte può essere una soluzione a partita in corso. Dionisi sta sempre meglio, la sua esperienza potrebbe esserci molto utile. Chibsah? Ha preso una botta alla spalla, lo valuterò nell'allenamento di oggi e di domani. Gori? Può essere un'alternativa"