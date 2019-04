© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Rai, dopo la gara vinta contro il Parma al 103', parla l'allenatore del Frosinone, Marco Baroni. Queste le sue parole: "Tanti, tantissimi minuti di attesa. Vincere così dà maggiore bellezza alla gara. Abbiamo fatto due belle partite tra Spal e Parma, nella prima non abbiamo raccolto nulla, in questa abbiamo vinto. Non dobbiamo mollare di un millimetro, possiamo ancora farcela. Dobbiamo dare continuità, giocando a testa alta. Tifosi? Non ci sono parole per loro, ci danno tanta forza per fare bene. Dedichiamo la vittoria a loro".