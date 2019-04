© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Radio Rai: "In questo momento dobbiamo guardare di gara in gara cercando di raccogliere il massimo, i ragazzi mi hanno dato una prova importante su un campo complicato contro una squadra dai valori importanti soprattutto offensivi. L'abbiamo letta bene, eravamo pericolosi quando ripartivamo e sapevo che nella ripresa ci sarebbero stati più spazi. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno letto bene la gara e per noi è una vittoria importantissima. Tranne nel primo tempo contro l'Empoli dove non abbiamo fatto una gara all'altezza, nelle altre abbiamo dato continuità di prestazione e oggi e contro il Parma abbiamo trovato punti essenziali".