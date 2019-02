© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha parlato anche della possibilità di vedere insieme Maiello e Viviani: "Sono due giocatori che sanno giocare al calcio, hanno qualità. Ma è chiaro che io debbo essere molto attento a gestire le situazioni. Viviani come avete visto ha fatto un’ora molto bene, poi era fisiologico un calo perché si sta parlando di un giocatore che ha delle qualità importanti ma ha delle difficoltà di tenuta e nel suo percorso degli ultimi sette mesi gli è mancata la partita. Quando sei escluso dalle scelte perdi anche un po’ di condizione mentale. Io sono contento della prestazione, può darci molto di più e non è detto che quella ipotizzata non possa essere una soluzione”.