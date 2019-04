© foto di Giacomo Morini

Il tecnico del Frosinone Marco Baroni ha analizzato in sala stampa il successo contro la Fiorentina: "Non ci siamo messi in testa nulla: vogliamo batterci con orgoglio come abbiamo fatto nelle altre gare. Nel ko con la Spal abbiamo avuto ottime occasioni pur perdendo. Abbiamo sbagliato la gara di Empoli, quello sì. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché temevo questa partita: non era facile mettere ritmo e fisicità nella terza gara della settimana. Adesso dobbiamo guardare di gara in gara e giocare le prossime partite come se fossero le ultime - riporta Firenzeviola.it -. Certamente le vittorie ci danno autostima ma poi in passato spesso abbiamo buttato via alcune partite. Il primo tempo sapevo che la Fiorentina ci avrebbe messo molta aggressività: potevamo gestire meglio alcune situazioni, contro una squadra come i viola devi stare attento 90’. Nella ripresa siamo usciti meglio e il gol è stato un premio anche per le occasioni avute prima e per una partita fatta con vigore".