Frosinone, Beghetto: "A Cagliari mancata fortuna, ora avanti con grinta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Beghetto, calciatore del Frosinone, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club ciociaro dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. "E' una sconfitta purtroppo pesantissima, ci abbiamo creduto. Il Cagliari è partito forte in casa, ma noi siamo stati bravi a creare delle occasioni. Abbiamo avuto le chance di segnare, ma non è bastato", ha detto.

Cosa è mancato per portare a casa un buon risultato? "Se avessimo segnato prima noi, poteva venir fuori un'altra gara. Magari avremmo offerto una prestazione simile a quella di Firenze. E' mancata fortuna".

Come onorare il campionato? "Bisogna scendere in campo con grinta, cattiveria e voglia di mostrare le nostre qualità".