© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Da poco ci siamo sbloccati in casa e anche stasera dovremo fare come nelle gare precedenti, ossia provare a vincere. Loro sono forti, ma noi dobbiamo dare il massimo. L'Inter ha davvero pochi punti deboli, vedremo stasera se l'avremo preparata bene in settimana. Il nostro scarso rendimento casalingo? Magari fuori casa abbiamo giocato con maggior spensieratezza, conquistando migliori risultati". Queste le dichiarazioni dell'esterno del Frosinone Andrea Beghetto a Inter TV poco prima del match dello Stirpe.