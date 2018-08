Frosinone-Bologna 0-0 a, 45', dominio ospite ma il gol non arriva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel deserto dello stadio Grande Torino, finisce 0-0 il primo tempo di Frosinone-Bologna. La formazione ospite, il Bologna, ha fatto la partita, senza tuttavia riuscire a trovare la via del gol. Pronti via, le prime occasioni della gara sono tutte del Bologna. Prima Santander, poi Falcinelli, ma in enrtrambi i casi le conclusioni delle due punte non impensieriscono Sportiello. L'occasione più grande del primo tempo capita sui piedi di Dzemaili, che solo davanti a Sportiello calcia debolmente sul portiere. Passano 10 minuti ed il capitano rossoblù prova a riscattarsi con un gran tiro di controbalzo che finisce fuori di poco.

Dopo una mezz'ora di sofferenza il Frosinone si affaccia nell'area di rigore del Bologna. Perica, sul tocco di Ciano, anticipa Danilo ma la sua conclusione è deviata in angolo. Sul corner successivo Salamon salta più in alto di tutti ma la palla colpisce solo l'esterno della rete.

Quello del Frosinone però è stato solo un fulmine al ciel sereno, con il Bologna che sfiora ancora il gol, questa volta con Poli: serve il miglior Sportiello per negare il gol all'ex Milan. Il Bologna, dopo oltre 30 minuti di corsa e pressing, rallenta un po' i ritmi e la prima frazione termina a reti bianche.