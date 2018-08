Frosinone-Bologna finisce 0-0: grinta, tattica e pochi tiri in porta

Frosinone-Bologna 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frosinone-Bologna si gioca lontano dalla ciociaria. Il silenzio del Grande Torino non aiuta certo nello spettacolo, che latita per tutta la durata della gara. Finisce 0-0 la sfida fra i due club, che portano a casa il primo punto della stagione.

PRIMO TEMPO DI MARCA BOLOGNA - Ai punti forse avrebbe meritato la squadra di Inzaghi, anche solo per le occasioni create: Dzemaili e Poli trovano sulla loro strada un super Sportiello, ma l'errore del capitano rossoblù, solo davanti all'estremo difensore dei ciociari, è imperdonabile. Il Frosinone entra in partita con una mezz'ora di ritardo e prova il blitz, senza successo, in contropiede. Di fatto l'unico lampo dei canarini in un primo tempo tutto rossoblù.

SOLO GRINTA NELLA RIPRESA - Nel secondo tempo il Frosinone prende il coraggio, crescono i singoli (su tutti Chibsah) e la squadra di Longo si rende pericolosa in almeno un paio di occasioni. La musica però non cambia. Le due squadre lottano in mezzo al campo ma è la noia a vincere al Grande Torino. Pochi tiri nello specchio, le punte non incidono, ed i cambi di Inzaghi e Longo (anche se il tecnico dei ciociari deve fare due sostituzioni forzate) non cambiano la gara. Finisce 0-0, un punto per uno in una sfida salvezza che sicuramente non resterà negli annali del calcio.