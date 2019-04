© foto di Federico Gaetano

Nicolò Brighenti, difensore del Frosinone, a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli che potrebbe decretare la retrocessione aritmetica in Serie B, è intervenuto al microfono di Sky Sport: "I calciatori del Napoli si presentano da soli, dobbiamo essere pressoché perfetti per portare a casa qualcosa di positivo, ma sono fiducioso perché in settimana l'abbiamo preparata bene".