Frosinone-Cagliari, 1-0: Cassata porta avanti gli uomini di Longo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Frosinone in vantaggio sul Cagliari al minuto 14 grazie alla rete di Francesco Cassata. Maiello prende palla sulla sinistra e cambia fronte per Zampano. Il terzino destro di testa appoggia dietro per l'accorrente Cassata che dall'altezza del dischetto del rigore non ha problemi a battere Cragno e portare il risultato sull'1-0.