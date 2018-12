Frosinone-Cagliari, le formazioni: Ciano out. Klavan e Sau titolari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

I padroni di casa del Frosinone arrivavano con i dubbi Ciano e Capuano: il difensore sarà regolarmente in campo dall’inizio, il fantasista no. Il Cagliari con i problemi derivanti dalla sostituzione, a centrocampo, dell’infortunato Castro, ma pure col mezzo dubbio Pavoletti, anche se alla fine l’attaccante sarà regolarmente al suo posto come annunciato.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle ore 15:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello, Cassata, Beghetto; Campbell; Ciofani.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Ionita, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.