Frosinone, Campbell contro voci su infortunio. E twitta foto con stampelle

Joel Campbell si sfoga. Dopo le dietrologie sulla sua assenza contro la Lazio, il centravanti del Frosinone ha twittato: "Non so come la gente possa pensare che uno si inventi un infortunio falso. Con queste cose non si scherza, spero che ora non debbano passare per una cosa del genere. Un saluto".