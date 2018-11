Frosinone, Campbell: "In Serie A tanta tattica. A Parma con fiducia"

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante del Frosinone, Joel Campbell, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dopo i suoi primi mesi in Italia: "A volte un assist vale quanto un gol, è il nostro mestiere. So che devo fare sempre del mio meglio, in Italia il calcio è molto più tattico che in Inghilterra. Difficile trovare spazi, ma grazie a Ciano e a tutta la squadra il gol sta arrivando e a Parma andiamo con grande fiducia".