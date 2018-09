© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joel Campbell, nuovo attaccante del Frosinone, ha parlato dell'inizio della sua avventura all'Agencia EFE: "Ho voglia di essere protagonista in Serie A, un campionato che considero come uno dei migliori al mondo. Non ho mai avuto dubbi sulla scelta e ora ho voglia di prendermi le mie responsabilità e voglio diventare un giocatore importante per la squadra".