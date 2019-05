Frosinone, Capozucca: "Cassata e Pinamonti protagonisti in estate"

© foto di Federico Gaetano

Stefano Capozucca, consulente di mercato del Frosinone, parla dei giovani lanciati dal Frosinone in stagione e che hanno raggiunto persino l'azzurro: "Pinamonti ha avuto una crescita eccezionale con Baroni: 5 gol, 3 assist, 3 pali e alcune occasioni sfumate di poco che avrebbero potuto portarlo in doppia cifra. Cassata, invece, è un esterno offensivo di grandissime qualità. Deve imparare a gestire l’irruenza negli interventi, ma ha davvero potenzialità enormi. Sono due prestiti secchi (e Pinamonti con solo il minimo di stipendio a carico del Frosinone, ndr) e torneranno rispettivamente a Inter e Sassuolo: saranno comunque protagonisti anche del mercato estivo".

La retrocessione - "La mia venuta a Frosinone era legata a Maurizio Stirpe, un grande presidente e una grande persona a cui sono legato da stima e amicizia. La più grande amarezza, così, è quella di non averlo aiutato a difendere la categoria. Una vera sofferenza. Lui ha fatto tutto il possibile, mantenendo i conti i ordine e strutturando la società con uno stadio-gioiello. Anche per questo c’è l’obbligo morale di fare ancora più punti possibili. Questo è un momento di riflessione perché, nonostante sia nel calcio da molti anni, non sono abituato alle sconfitte. Certo, sapevo che il rischio c’era, ma perdere non fa parte della mia indole...".