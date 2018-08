Frosinone, Capozucca: "Pinamonti e Cassata stamane non erano previsti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, l'uomo mercato del Frosinone Stefano Capozucca parla così delle trattative dei ciociari: "Abbiamo cambiato molto, dovevamo farlo perché il campionato di quest'anno è uno dei più difficili, abbiamo visto il Parma come si è attrezzato. Non vogliamo fare la comparsa ma dare il contributo a questa Serie A. La convinzione di poterci salvare ce la deve dare il campo, diciamo che stamane gli ultimi due arrivi, Pinamonti e Cassata, non erano previsti".