Frosinone, Capuano: "Bicchiere mezzo pieno. Con i viola continuità"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marco Capuano, difensore del Frosinone, ha parlato al sito ufficiale al termine del pareggio contro il Parma: "Per come si era messa la partita c’è un po’ di rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio, ci abbiamo provato, loro si sono difesi bene e noi abbiamo provato a fare gol in modo particolare dai cross, avendo spesso e volentieri le fasce libere. Peccato per quell’occasionissima nel finale. Vediamo comunque il bicchiere mezzo pieno, ci prendiamo questo punto, allunghiamo la striscia positiva e guardiamo avanti. Queste prestazioni ci danno autostima e ci fanno lavorare bene in settimana. Due gare senza subire reti? Abbiamo avuto modo di conoscerci meglio, dobbiamo continuare così a dare il massimo, a tenere sempre alta l’attenzione, perché basta una prestazione per rovinare tutto. Siamo consapevoli della nostra forza, sicuri di poter stare in questa categoria. La gara contro la Fiorentina? Dovremo affrontare i viola con coraggio, cercando di strappare punti in vista della sosta. E’ fondamentale allungare la striscia positiva. Mi aspetto uno stadio pieno, una motivazione in più per fare bene".