Frosinone, Capuano: "Con la Lazio spirito giusto. Continuiamo così"

Il difensore del Frosinone Marco Capuano ha parlato in mixed zone al termine della sfida contro la Lazio. Queste le sue parole riportate da Tuttofrosinone.com: "E' stata una partita bella, sofferta e combattuta, aperta fino al novantesimo. Questo è lo spirito giusto. Il gol subito? Ho rinviato come ho potuto, la palla è finita sui piedi di Luis Alberto e ci ha castigato. Dobbiamo continuare a lavorare e tenere sempre fino alla fine. Loro con il gol si sono sciolti. Noi abbiamo sofferto ma l’importante è aver dato l’idea di non disunirci. Da dove deve ripartire il Frosinone? Sicuramente il voler rimanere in partita, poi nella ripresa non abbiamo avuto paura di giocare la palla e questo ci ha permesso di creare qualcosa in avanti".