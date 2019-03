© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Capuano, terzino del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo lo 0-0 contro il Genoa a Marassi nel pomeriggio di ieri: "Sapevamo che con l'espulsione di Cassata dovevamo concedere di più. Il nostro piano era quello di ripartire in contropiede, è stata una partita giocata sulle seconde palle, mancando Cassata abbiamo dovuto concedere un po' più sui cross, in fase difensiva siamo stati bravi tutti, anche i centrocampisti. Il punto guadagnato vale quasi come una vittoria."