Frosinone, Capuano: "L'Inter? Il ko con l'Atalanta va preso con le molle"

© foto di Federico Gaetano

Marco Capuano, difensore del Frosinone, ha parlato ai microfoni di Radio Day. Queste alcune battute riportate dal sito ufficiale del club: "Andare a San Siro contro l'Inter e non prendere gol nella prima mezz'ora sarebbe importante, bisogna saper tener botta, soffrire, in questo modo può cambiare la partita. Che Inter mi aspetto? La partita con l’Atalanta va presa con le molle, l’Inter ha sempre fatto bene in questa stagione. Dobbiamo dare il massimo e portare gli episodi dalla nostra parte. Come sono arrivato al Frosinone? Non è stata una trattativa semplice, più che altro lenta. Ho dato però subito la mia disponibilità a venire a Frosinone e sono molto contento di questa scelta. Come si raggiunge la salvezza? Se noi lottiamo su ogni pallone, ci aiutiamo, possiamo portare a casa punti per la salvezza".