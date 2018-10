Frosinone, Cassata: "Devo trovare continuità, è stato un mio problema"

© foto di Federico Gaetano

Francesco Cassata, centrocampista del Frosinone, parla così ai microfoni del Corriere dello Sport della sua situazione in seno ai gialloazzurri: "Quando insieme al mio procuratore abbiamo scelto Frosinone, sapevo che non sarei partito in un ipotetico undici iniziale, ma avrei dovuto lavorare e tanto, per guadagnarsi uno spazio importante. Ed è quello che provo a fare in ogni singola seduta. Devo essere bravo soprattutto a trovare continuità, quella che probabilmente in passato ha rappresentato il mio tallone d'Achille".