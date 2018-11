Frosinone, Cassata: "Durante la sosta lavoreremo per fare bene a S.Siro"

© foto di Federico Gaetano

Intervistato da Media Center Frosinone, il centrocampista giallazzurro Francesco Cassata è tornato sul pareggio con la Fiorentina: "Siamo contenti, perché questo pareggio ci consentirà di lavorare con serenità durante la sosta. In questi giorni daremo il massimo per farci trovare pronti in gara importante come quella di San Siro contro l'Inter. Sono tutte partite che ci danno grande entusiasmo, veniamo da risultati che ci hanno dato consapevolezza e credo si possa fare una grande gara a San Siro".