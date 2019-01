© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista del Frosinone Francesco Cassata ha analizzato così ai canali ufficiali del club il grande successo di ieri col Bologna: "Abbiamo dato una bella risposta, anche alle critiche ricevute. Non è stata una settimana facile per noi, ma ci siamo compattati e abbiamo fatto vedere la nostra forza, ma soprattutto la voglia di lottare per conquistare la salvezza. Stavolta il Frosinone c’era, stavamo bene e si è visto in campo. Siamo stati bravi e complimenti a tutti i miei compagni, per una vittoria che vale davvero tanto. Lazio? Sarà una gara di corsa e qualità, come del resto sono tutte le partite della massima serie. Dobbiamo crederci e sono convinto che con i nostri mezzi potremo portare a casa punti”.