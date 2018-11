© foto di Federico Gaetano

Francesco Cassata, centrocampista del Frosinone, si è così espresso ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata dai suoi contro la Fiorentina: ”Abbiamo faticato molto ma con l’impegno giusto abbiamo ottenuto questo pareggio. Ci compatteremo ancora di più e lavoreremo molto in questa sosta. Obiettivo? Cercare di dare il più possibile e ottenere la salvezza. Fare bene come abbiamo fatto oggi. Io sono contento quando mi vengono affidate delle responsabilità. Adesso abbiamo trovato equilibrio con questo modulo e continueremo così. A seconda di come si mette la partita il mister mi mette mediano o trequartista. E’ una mia dote quella d sapermi adattare in diversi ruoli. Oggi siamo stati bravi e stiamo facendo vedere che si può puntare su di noi”.