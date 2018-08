Frosinone, Cassata saluta i tifosi: "Non vedo l'ora di scendere in campo"

Fonte: TuttoFrosinone.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso l'applicazione ufficiale del Frosinone Calcio, il nuovo acquisto dei canarini Francesco Cassata - mezzala d'assalto in prestito dal Sassuolo - ha rivolto le sue prime parole nell'indirizzo del popolo ciociaro: "Ciao a tutti, un saluto a tutti i tifosi. Non vedo l'ora di scendere in campo, ci vediamo presto", ha riferito il classe 1997.