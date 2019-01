Frosinone, Cassata: "Salvezza? Abbiamo ancora tanto da dare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Cassata, centrocampista del Frosinone, parla così della stagione vissuta fino ad ora alle frequenze di RadioDay: “Abbiamo risposto alle critiche nel modo migliore, in settimana ci siamo guardati negli occhi ed è arrivata la svolta. Al ‘Dall’Ara’ abbiamo giocato bene, con forza e determinazione. Sono soddisfatto a metà, credo di poter dare molto di più, ma allo stesso tempo so di essere migliorato e in questo momento così cruciale del campionato non voglio far mancare il mio apporto alla squadra. Salvezza? Abbiamo ancora tante qualità inespresse, vogliamo regalare delle gioie ai nostri tifosi da qui a fine stagione. Affronteremo ogni gara come una battaglia”.