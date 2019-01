© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Sky Sport, dopo la gara vinta contro il Bologna, parla l'attaccante del Frosinone, Camillo Ciano, autore di una doppietta: "Una vittoria importantissima. La volevamo e ci dà tanta fiducia per il futuro. Tre punti che ci tengono aggrappati per la lotta salvezza. Dopo l'espulsione di Mattiello è stato più facile gestire la gara. Siamo stati bravi a non mollare mai, sempre più pezzo. Il girone di ritorno sarà un altro campionato per noi. Dobbiamo rifarci di quanto fatto all'andata".