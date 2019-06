Ci pensa l'Udinese così come il Cagliari, ma il futuro di Camillo Ciano potrebbe essere al Parma. Sky Sport conferma l'interesse ducale e la trattativa aperta per il trequartista in uscita dal Frosinone, formazione che potrebbe a breve perdere anche Luca Paganini. Il centrocampista è a un passo dal Cagliari: la trattativa per il trasferimento è ben avviata, secondo quanto rivelato dall'emittente satellitare.