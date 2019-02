© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il giocatore del Frosinone Camillo Ciano ha commentato a Sky Sport il match perso dai ciociari contro il Frosinone: “Il gol ci ha tagliato le gambe perché la partita era finita - ha esordito -. Peccato perché abbiamo fatto una grande gara ma non è servito a niente. In queste circostanze dobbiamo dare di più in campo tutti quanti perché non è bastato. La classifica meglio non guardarla perché altrimenti ci facciamo del male. Dobbiamo essere consapevoli che possiamo lottare fino alla fine. Con questo spirito credo che ci siano buone possibilità di salvarci. Non sempre gli episodi ci gireranno male”.

Ti aspettavi di fare quasi questo numero di gol in serie A? “Diciamo che ci provo in ogni partita. Il gol è frutto di tanto lavoro. Se lotti ogni minuto, alla fine il gol viene da sé. Se sei abituato a segnare il gol arriva. Fa piacere aver fatto gol, ma purtroppo oggi non è valso niente perché torniamo a casa con 0 punti. L’assist? Sul gol di Pinamonti ho visto che tutti e tre venivano su di me e ho capito che lui era da solo. Lui poi è stato bravo a stoppare e a calciare subito togliendo il tempo al portiere”, ha concluso.